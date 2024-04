Minério de ferro sobe apesar da maior cautela quanto à recuperação da demanda da China

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram na bolsa de Dalian pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, sustentados pelas expectativas de que a atividade de construção está se recuperando na China, principal mercado consumidor do minério.

Os ganhos, no entanto, foram limitados pela cautela dos investidores quanto à escala da recuperação da demanda.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,43%, a 813,5 iuanes (112,48 dólares) a tonelada, depois de subir mais de 5% na terça-feira.

"Os fundamentos do minério de ferro mostraram uma melhora marginal", disseram analistas da Shengda Futures em nota, acrescentando que esperam que a produção média diária de metal quente, um indicador para monitorar a demanda de minério, ultrapasse 2,3 milhões de toneladas até o final de abril.

Os analistas da Soochow Futures também apontaram uma melhora nas perspectivas de demanda de minério depois que a produção de metais quentes atingiu o fundo do poço, mas advertiram que altas adicionais no preço do minério podem enfrentar alguma pressão, já que é difícil dizer qual será o tamanho do crescimento da produção de metais quentes.

O minério de ferro de referência para maio na Bolsa de Cingapura, no entanto, recuava 0,74%, a 106,7 dólares por tonelada, depois de subir mais de 3% na sessão anterior.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian também avançaram, com o carvão metalúrgico e o coque subindo 1,62%.

"O consumo de aço para construção pode melhorar no segundo trimestre, quando a emissão de títulos especiais provavelmente se acelerará em comparação com o primeiro trimestre", disseram os analistas da Chaos Ternary Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Andrew Hayley)