Memecoin ElonXAlexandre dispara e valoriza mais de 1.600% em dois dias

O memecoin ElonXAlexandre, criado para marcar o embate entre o dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) disparou mais de 1.600% em apenas dois dias.

O que aconteceu

A criptomoeda valia o equivalente a US$ 0,0002 (R$0,0010) e ontem (9) atingiu o patamar de US$ 0,0034 (R$ 0,0170). Ela foi criada pela BNB no domingo (7).

Musk lançou uma série de críticas dirigidas a Alexandre de Moraes que começou no sábado (6). O ministro se tornou figura central na luta contra a propagação de informações falsas no Brasil.

O que são memecoins

Memecoins são uma forma de criptomoeda que derivam seu valor de memes ou tendências populares da internet. Essas moedas digitais são muitas vezes criadas como uma forma de diversão ou sátira, e podem ser baseadas em qualquer coisa, desde personagens de desenhos animados até celebridades ou eventos virais.

O valor das memecoins geralmente é altamente volátil e pode flutuar significativamente com base na popularidade dos memes. Embora algumas memecoins possam ser criadas como uma piada ou experimento social, outras podem ganhar algum nível de legitimidade e serem negociadas em plataformas de câmbio de criptomoedas.