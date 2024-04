Mecânico é agredido com voadora e socos por policiais militares em RS

Do UOL, São Paulo

Um mecânico foi agredido por policiais militares na terça-feira (9) durante uma abordagem de trânsito em Cruz Alta (RS).

O que aconteceu

O homem teria fugido de uma barreira policial. Segundo a Polícia Militar, ele estava com o licenciamento vencido e infrações, tendo fugido sem apresentar comprovantes. A filha do mecânico contesta e conta que ele pagou a multa no mesmo momento.

Quatro policiais militares seguiram o mecânico até seu local de trabalho e o agrediram. Um dos agentes chega no estabelecimento dando uma voadora no homem, enquanto os outros ajudam nas agressões com chutes e socos. Vídeos que circulam pelas redes sociais flagraram o momento.

Ele foi arrastado para fora da mecânica. Dois policiais ainda jogaram o homem, algemado, no chão. Um dos agentes chegou a cair no chão com a confusão.

O mecânico precisou ser hospitalizado. Ele ficou com o rosto machucado, e teve uma unha arrancada, conforme o relato da filha pelas redes sociais. ''Chorei muito quando vi ele, as netas choraram quando souberam do avô'', contou.

A PM informou que tomou providência para esclarecer os fatos. A Corporação instaurou um Inquérito para investigar a conduta da equipe do 16º Batalhão de Polícia Militar.