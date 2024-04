Mariana Ferrão: Aceitar convites para sair ou ficar em casa? Eis a questão

Mariana Ferrão tomou banho e passou maquiagem, mas não planejava sair de casa. Na verdade, foi para a cozinha comer uma ameixa. "No fundo, acho que queria ter companhia para o lanche, sabe?", diz ela no episódio desta quarta-feira (10/4) do quadro 'Mari vs Mari', nas redes sociais de Viva Bem.

O sentimento de querer companhia, porém, duelava com outro tão forte quanto: a preguiça de sair de casa. "Sair de casa, encontrar alguém, falar, conversar, ouvir...Fora o deslocamento, né? Cansaço, já estou tão exausta...". Quem nunca?

"Mas o que eu faço, então, com essa solidão que eu tô sentindo aqui enquanto eu como essa minha ameixa, praticamente sozinha, só tem você aí do outro lado...", diz Ferrão.

Você anda se sentindo estranha assim também? Com uma dúvida entre aceitar os convites ou ficar enfurnada dentro de casa e fugir das interações sociais? Mariana Ferrão

"Compartilha aqui comigo. Quem sabe a gente não marca um café e divide uma ameixa?", brinca ela.

Com vídeos novos toda quarta e sexta, "Mari vs Mari" é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.