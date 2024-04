Maioria dos eleitores considera sérias acusações de suborno contra Trump, mostra Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - As acusações criminais contra Donald Trump no Estado de Nova York por supostamente encobrir pagamentos ilegais a uma estrela pornô são sérias aos olhos de uma firme maioria dos eleitores norte-americanos, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos realizada antes do início do julgamento do ex-presidente na próxima semana.

Cerca de 64% dos eleitores registrados na pesquisa, encerrada na segunda-feira, descreveram as acusações como pelo menos "um pouco sérias", em comparação com 34% que disseram que as acusações não são sérias. Os demais não tinham certeza ou não responderam.

O julgamento, que começará na próxima segunda-feira, é o primeiro de quatro processos criminais contra Trump, o candidato republicano para a eleição presidencial de novembro.

Especialistas em direito têm sinalizado que os outros três casos - que envolvem acusações de que Trump se envolveu em fraude eleitoral ou manuseou documentos confidenciais de forma indevida - são consideravelmente mais sérios do que os supostos pagamentos de propina.

Mas a pesquisa Reuters/Ipsos mostrou que qualquer condenação criminal poderia afetar muito Trump, que está em uma disputa acirrada com o presidente Joe Biden. Trump é o primeiro presidente dos EUA, em exercício ou após deixar o cargo, a enfrentar um processo criminal.

Aproximadamente quatro em cada dez republicanos entrevistados consideram sérias as acusações de suborno, assim como dois terços dos independentes.

Os promotores de Nova York acusam Trump de ter encoberto o pagamento de 130.000 dólares feito por seu ex-advogado Michael Cohen à estrela pornô Stormy Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, em troca de seu silêncio antes da eleição presidencial de 2016 sobre um encontro sexual que ela disse ter tido com Trump uma década antes. O ex-presidente nega que o encontro tenha ocorrido e se declarou inocente.

Cerca de um terço dos republicanos - e dois terços dos independentes - na pesquisa disseram que é crível que Trump falsificou registros de negócios e cometeu fraude. Trump se declarou inocente de 34 acusações de falsificação de registros comerciais; ele não foi acusado especificamente de fraude, que é uma acusação diferente segundo a lei de Nova York.

Os eleitores parecem considerar mais sérias as acusações que Trump enfrenta em outros julgamentos pendentes. Cerca de 74% dos eleitores registrados disseram que as acusações de fraude eleitoral são sérias.

Trump tem tentado adiar todos os quatro julgamentos. Na segunda-feira, no entanto, um juiz de apelação de Nova York rejeitou seu pedido para adiar o julgamento sobre o suposto suborno.

Cerca de 60% dos eleitores registrados na pesquisa disseram concordar com uma declaração de que os julgamentos criminais de Trump deveriam ocorrer antes da eleição de 5 de novembro.

A pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 1.021 adultos norte-americanos, incluindo 833 eleitores registrados, em um levantamento realizado online de 4 a 8 de abril. A margem de erro é de cerca de 3 pontos percentuais para todos os entrevistados e 4 pontos percentuais para eleitores registrados.