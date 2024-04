Lula critica Musk após ataques ao STF: 'Nunca produziu um pé de capim'

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o empresário Elon Musk, sem o citar nominalmente, após ataques contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Lula relacionou Musk ao movimento da extrema direita. "O crescimento do extremismo de extrema direita se dá ao luxo de permitir que um empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da Corte brasileira e dos ministros brasileiros".

O presidente disse também que o povo brasileiro não quer andar de cabeça baixa. "A gente não é nem quer ser melhor do que ninguém. Não é nariz empinado. Ninguém quer mais cabresto, queremos andar de cabeça erguida sem tampão no olho".

Entenda o caso

Musk está no centro de um embate com o Judiciário brasileiro. Na madrugada de terça (9), o empresário norte-americano chamou o ministro Moraes de ditador por conta do bloqueio de perfis bolsonaristas no X, o acusou de interferir nas eleições e de manter o presidente Lula na "coleira".

Após os ataques, Moraes determinou a abertura de um inquérito contra Musk. O documento, obtido pelo UOL, exige investigação por obstrução de Justiça, organização criminosa e incitação ao crime. O ministro também exigiu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais.

O empresário ameaçou fechar o escritório da empresa no Brasil. Segundo ele, os pedidos do Judiciário "violam a lei brasileira".