Longa brasileiro "Sem Coração" estreia na França uma semana antes do Brasil

O primeiro longa-metragem da dupla Nara Normande e Tião, que representou o Brasil no 80° Festival Internacional de Cinema de Veneza, estreia nesta quarta-feira (10) na França. "Sem Coração", uma coprodução entre Brasil, França e Itália, chega aos cinemas franceses uma semana antes do Brasil, onde será exibido a partir de 18 de abril.

A revista francesa especializada Les Inrocks escreve que o filme acontece "entre um cenário de sonho e a dura realidade social" brasileira. Télérama complementa dizendo que "em um estranho ambiente de mistério, entre palmeiras e piscinas abandonadas, a luz e a descoberta dos corpos triunfam". Mas essa "beleza selvagem do sertão (sic) e volúpia, encobrem violência e homofobia", diz a revista francesa.

Para o Le Monde, "Sem Coração é uma obra na fronteira com o fantástico". Criticando alguns "excessos do filme", a matéria do jornal relativiza apontando que o longa "nos envolve em uma doce melancolia, tendo como pano de fundo a corrupção".

"Sem Coração" se passa nas paradisíacas praias de Alagoas, em 1996, mesmo ano em que Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor, foi assassinado. O longa acompanha o último verão da personagem principal, Tamara, no vilarejo de pescadores onde mora, antes de se mudar para Brasília para estudar.

Inspiração autobiográfica

Em entrevista à RFI em agosto de 2023, antes de embarcar para Veneza, os diretores contaram que a obra tem inspiração autobiográfica. Ela é baseada em fatos da vida de Nara Normande, que é natural de Alagoas. Tamara, uma adolescente de 14 anos, sente uma atração crescente por uma menina misteriosa, apelidada de "sem coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito.

O filme chega às telas de cinema quase dez anos depois do início do processo de criação. "Começamos a escrever o roteiro em 2016, então são muitos anos de trabalho. E tivemos que interromper as filmagens algumas vezes, por conta da redução de recursos e da pandemia de Covid-19", revela a diretora Nara Normande.

Ela acredita que os espectadores irão se identificar, já que a trama fala de um momento comum a todos, que é a adolescência. "Cada pessoa teve uma infância diferente, mas existe um diálogo universal, apesar do filme ser totalmente brasileiro e do Nordeste", avalia.

"Tem coisas muito particulares tanto do Brasil, quanto de Alagoas, que é um lugar ainda pouco visto no cinema, mas estamos animados para que as pessoas conheçam essa região através das nossas lentes, do nosso olhar. Mas também achamos que [o filme] tem uma conexão grande com questões universais, de descobrimento, crescimento, tomada de consciência, de realidade, violência e amor", completou Tião.

*Clique na imagem principal para assistir à entrevista dos diretores de "Sem Coração", Nara Normande e Tião, à jornalista Tatiana Ávila, em agosto de 2023.