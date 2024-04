Kia terá investida eletrificada até 2027; veja lançamentos

A Kia anunciou grandes planos no que diz respeito à eletrificação de sua linha de veículos. Durante uma conferência com investidores, a marca declarou que pretende lançar 15 veículos elétricos até o ano de 2027, em uma expansão que tem como objetivo fazer a montadora vender 1,6 milhão veículos no mundo em 2030.

Falando de híbridos, a marca quer ainda expandir sua linha de seis - a serem apresentados em 2024 - para nove em 2028, visando que 20% de suas vendas globais sejam de modelos deste tipo em 2030.

O plano da Kia

A Kia anunciou que lançará EV2, EV4 e EV5 para expandir sua gama de elétricos. O modelo EV3 está previsto também para o meio de 2024, assim como veículos comerciais (chamados de PBV).

A marca também quer atualizar elétricos existentes, como o EV6 - o que deve ocorrer no fim de 2024. O modelo deve inclusive receber uma bateria maior, de 82 kWh.

Modelos de alto rendimento também serão adicionados à sua linha, como o EV9 GT que chega em janeiro de 2025. O veículo deve ter motores que o levarão de 0 a 100 km/h em quatro segundos, assim como o EV5 GT.

Imagem: Reprodução

Frente aos atuais 10%, a marca quer que 38% de suas vendas globais sejam de veículos elétricos em 2030. Que 40% de seus veículos vendidos na América do Norte sejam elétricos e 80% dos veículos europeus também sejam elétricos nesta data.

Já em termos de híbridos, a marca quer que 20% de suas vendas globais compreendam veículos deste tipo em 2030. Na América do Norte e na Coreia do Sul espera-se que os motores híbridos representem 35% e 43% das vendas em 2030, respectivamente.

A Kia não prevê vendas de híbridos na China, onde diz que a sua linha será dividida igualmente entre veículos elétricos e veículos de motor a combustão.

