Josias: Musk trata Brasil como 'mãe Joana's house' e deputados concordam

Elon Musk trata o Brasil como "terra de ninguém" e os deputados corroboram essa visão com a aprovação de uma moção de louvor ao bilionário dono do X (antigo Twitter), afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (10).

Essa reunião ocorreu no mesmo dia em que a defesa do X Brasil encaminhou ao STF uma petição na qual faz uma interpretação monstruosa da legislação brasileira. Nesse dia, em que o X está tentando se declarar independente do Judiciário no Brasil, a Comissão faz esse papelão de aprovar uma moção de louvor a Elon Musk.

Isso é muito vergonhoso. Na prática, é como se os deputados estivessem concordando com a forma como Musk trata o Brasil. Ele imagina que isso aqui é uma 'mãe Joana's house', em que ele pode fazer o que bem entender e desrespeitar o Judiciário. Não dá para contemporizar com um personagem assim, muito menos aprovar moção de louvor. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a única forma de evitar episódios como p da aprovação do mação de louvor a Musk na Comissão de Segurança Pública passa pela conscientização do eleitorado.

Nessa Comissão de Segurança Pública, que é um conglomerado feito 100% de insensatez, quem agacha para Elon Musk é considerado um parlamentar de grande altivez. Ali é um público bolsonarista, que vive da defesa do armamentismo, da proliferação da violência, do 'bandido bom é bandido morto'.Todos os valores invertidos do bolsonarismo estão nessa comissão.

Assim vive o Congresso brasileiro, com personagens que apequenam muito a atividade legislativa. Mas eles não chegaram lá em uma nave espacial; foram enviados pelas urnas eletrônicas tão questionadas pelo Bolsonaro.

O remédio para isso é outra eleição, na qual o eleitorado se dê conta do absurdo que é colocar personagens tão precários no Legislativo em um momento que exigiria dos patriotas que melhorassem a pátria. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Quem está na coleira de Musk são os bolsonaristas que se dizem patriotas

A aprovação de uma moção de louvor a Elon Musk revela que deputados bolsonaristas estão na coleira do dono do X (antigo Twitter), disse Tales Faria. O colunista fez uma referência a um dos ataques feitos pelo bilionário, que disse que 'Lula está na coleira de Alexandre de Moraes'

Musk falou que 'Lula está na coleira de Alexandre de Moraes'. Mas está ficando claro que esses bolsonaristas, que se dizem patriotas, estão na coleira do Musk. No momento, eles estão festejando e se colocando a reboque de Elon Musk. Isso acaba sendo o grande mote para inflar o ato bolsonarista em 21 de abril. Se eu fosse militante da esquerda ou membro do governo, tentaria baixar essa bola para evitar essa estratégia deles. Tales Faria, colunista do UOL

