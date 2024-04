Israel confirma ter matado filhos do líder do Hamas durante bombardeio em Gaza

O Exército israelense e a Inteligência interna confirmaram que mataram três filhos do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um ataque aéreo direcionado nesta quarta-feira (10), classificados como "agentes militares" do movimento islamista palestino.

"Os três agentes atingidos são Amir Haniyeh, comandante de célula da ala militar do Hamas, Mohammad Haniyeh, agente militar da organização terrorista Hamas, e Hazem Haniyeh, também agente militar da organização terrorista Hamas", disse o Exército em comunicado.

