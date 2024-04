Ibovespa recua em meio a dados de inflação no Brasil e nos EUA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa de valores de São Paulo operava em queda nesta quarta-feira, com agentes financeiros repercutindo dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto o noticiário corporativo incluía avanço no plano de fusão envolvendo as petrolíferas Enauta e 3R Petroleum.

Às 10h59, o Ibovespa caía 0,56%, a 129.159,14 pontos. O contrato futuro com vencimento mais curto, para 17 de abril, caía 0,73%. Os negócios ainda eram permeados por alta de commodities como o minério de ferro e o petróleo.

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em março, mostraram dados desta manhã, puxados por combustíveis e moradia, lançando mais dúvidas sobre a possibilidade do Federal Reserve começar a cortar a taxa de juros em junho.

No Brasil, a inflação desacelerou com força em março e atingiu o nível mais fraco em oito meses, com a taxa em 12 meses indo abaixo de 4% pela primeira vez desde julho do ano passado.

O IPCA subiu 0,16% em março, depois de uma alta de 0,83% em fevereiro, ficando abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,25% no mês e marcando o resultado mensal mais fraco desde julho de 2023.

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,74%, a 62,09 reais, tendo como pano de fundo a alta dos preços futuros do minério de ferro na China pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,43%, a 813,5 iuans (112,48 dólares) a tonelada, depois de subir mais de 5% na terça-feira.

- PETROBRAS PN avançava 1,52%, a 39,32 reais, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent subia 0,17%. A companhia também anunciou no final da terça-feira que descobriu uma acumulação de petróleo em águas ultraprofundas da Bacia Potiguar, no poço exploratório Anhangá, próximo à fronteira entre os Estados do Ceará e Rio Grande do Norte, na Margem Equatorial brasileira. Ainda afetando os papéis está a expectativa para desfechos envolvendo a presidência da estatal e a distribuição de dividendos extraordinários retidos em março pela compania.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,51%, a 33,40 reais, e BRADESCO PN caía 0,68%, a 14,61 reais.

- 3R PETROLEUM ON subia 0,93%, a 35,85 reais, após assinar com a Enauta memorando de entendimento para levar adiante uma proposta de fusão entre as petrolíferas revelada no início deste mês. ENAUTA ON, que não faz parte do Ibovesa, subia 1,48%, a 28,07 reais.

- CYRELA ON recuava 1,64%, a 23,98 reais, tendo no radar prévia operacional da construtora no primeiro trimestre, com alta de 39% nas vendas líquidas contratadas ano a ano, para 2,1 bilhões de reais.

(Com reportagem adicional de Luana Benedito)