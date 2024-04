Google investe US$1 bi para ampliar conectividade com Japão por meio de dois cabos submarinos

(Reuters) - O Google investirá 1 bilhão de dólares para melhorar a conectividade digital entre os Estados Unidos e o Japão por meio de dois novos cabos submarinos, disse a controlada da Alphabet nesta quarta-feira em meio a uma visita do primeiro-ministro japonês para reforçar os laços entre os países.

Os dois cabos submarinos, Proa e Taihei, melhorarão a conectividade entre EUA, Japão e vários países e territórios insulares do Pacífico, disse o Google em um comunicado.

"Com base no compromisso conjunto entre EUA e Austrália para financiamento de cabos submarinos em outubro do ano passado, os EUA e o Japão planejam colaborar com parceiros que pensam da mesma maneira para construir redes confiáveis ​​e mais resilientes e pretendem contribuir com fundos para fornecer cabos submarinos na região do Pacífico", disse uma declaração conjunta entre EUA e Japão nesta quarta-feira.

A região do Pacífico tem se tornado uma grande área de interesse para a China e os EUA, que disputam influência na zona com ofertas competitivas para parcerias militares e de infraestrutura.

O presidente norte-americano, Joe Biden, tem defendido a dominância dos EUA em serviços de telecomunicações, vendo o setor como uma questão fundamental de segurança nacional devido ao seu controle sobre os fluxos de informação em todo o mundo.

O Google disse que o cabo submarino Proa conectará os EUA, o Japão, as Ilhas Marianas do Norte e Guam, enquanto o cabo submarino Taihei conectará EUA, Japão e Havaí.

Além disso, o Google disse que financiará a construção de um cabo interligado conectando o Havaí, as Ilhas Marianas do Norte e Guam.

Os cabos submarinos são a espinha dorsal da internet, transportando 99% do tráfego de dados mundial.

(Reportagem de Granth Vanaik em Bengaluru)