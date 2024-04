FMI alerta que política industrial não é uma cura mágica para crescimento econômico lento

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional afirmou nesta quarta-feira que as recentes iniciativas de política industrial desenvolvidas pelos Estados Unidos, Europa e outros países para orientar a inovação em determinados setores não são uma panaceia para impulsionar o crescimento econômico.

O FMI, em um capítulo de seu próximo Monitor Fiscal, disse que a política industrial pode impulsionar a inovação se for bem executada, mas que a história está repleta de advertência sobre erros de política, altos custos fiscais e repercussões negativas em outros países.

Focar principalmente em subsídios e isenções de impostos apresenta riscos, devido aos altos custos fiscais, ao risco de captação por interesses especiais e à possível má alocação maciça de recursos, disse Era Dabla-Norris, vice-diretora do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI.

As políticas que discriminam as empresas estrangeiras também podem desencadear retaliações, consolidando as diferenças geoeconômicas.

As autoridades do FMI pediram aos países que adotem uma combinação mais ampla de políticas para apoiar a inovação, incluindo financiamento público para pesquisa fundamental e incentivos fiscais para estimular uma inovação aplicada mais ampla.

O aumento dos gastos públicos em pesquisa fundamental em cerca de 0,5 ponto percentual do Produto Interno Bruto por ano poderia aumentar o PIB em até 2% e reduzir a relação dívida/PIB de um país com uma economia avançada média nos próximos oito anos, segundo o capítulo.

O capítulo citou iniciativas industriais recentes adotadas por vários países, incluindo uma medida dos EUA para financiar a pesquisa nacional e a fabricação de semicondutores, o plano da União Europeia para apoiar a transição do bloco para a neutralidade climática e as medidas que estão sendo tomadas no Japão e na Coreia do Sul, bem como políticas de longa data em países como a China.