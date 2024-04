Flamengo vence Palestino (2-0) e lidera Grupo E da Libertadores

Com um novo gol do atacante Pedro, o Flamengo conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores-2024 ao derrotar o chileno Palestino por 2 a 0 nesta quarta-feira (10), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Grupo E.

O atacante de 26 anos, que já havia sido o autor do gol de seu time no empate em 1 a 1 na estreia contra o Millonarios, em Bogotá, na semana passada, marcou de cabeça (21') o primeiro gol do time carioca, grande favorito à conquista do quarto título (após os vencidos em 1981, 2019 e 2022).

Em sua estreia internacional pelo rubro-negro, o zagueiro Léo Ortiz fechou o placar na reta final (85') com um chute indefensável para o experiente goleiro argentino César Rigamonti, que com uma boa atuação, evitou que o placar fosse mais elástico.

O Flamengo lidera provisoriamente sua chave com quatro pontos enquanto espera o jogo entre Bolívar (que tem 3 pontos) e Millonarios (que tem 1) nesta quinta-feira, em La Paz. O Palestino (que ainda não pontuou) é o último colocado depois de perder na estreia por 4 a 0 em casa para os bolivianos.

O time carioca vai fechar o primeiro turno visitando a altitude da Bolívia daqui a duas semanas, enquanto os chilenos precisam reagir no jogo em casa contra os colombianos.

--- Ficha técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo E - Segunda rodada

Flamengo (BRA)- Palestino (CHI) 2-0

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols:

Flamengo: Pedro (21'), Ortiz (85')

Cartões amarelos:

Flamengo: Pulgar (67'), De La Cruz (70')

Palestino: Linares (8'), Rojas (60'), Ceza (68'), Cornejo (70')

Escalações:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela (Matías Viña 81'), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Erick Pulgar, Nicolás De La Cruz (Allan 71') - Luiz Araújo (Bruno Henrique 71'), Arrascaeta (cap.) (Lorran Lucas 84'), Everton (Victor Hugo 81') - Pedro. Técnico: Tite.

Palestino: César Rigamonti (cap) - Benjamín Rojas, Antonio Ceza, Cristian Suárez, Dilan Zúñiga - Bryan Véjar (Pablo Palacio 46'), Nicolás Linares, Misael Dávila (Fernando Cornejo 61'), Joe Abrigo (Felipe Chamorro 79'), Gonzalo Sosa (Junior Osvaldo Marabel Jara 73'), Jonathan Benítez (Bryan Carrasco 46'). Técnico: Pablo Sánchez.

