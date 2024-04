EUA: inflação em ritmo anual sobe para 3,5% em março

A inflação ao consumidor nos Estados Unidos acelerou em março, anunciou nesta quarta-feira (10) o governo americano, o que reduz as possibilidades de um eventual corte das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

O índice de preços ao consumidor (IPC) em ritmo anual foi de 3,5% em março, 0,3 ponto acima de fevereiro, segundo o Departamento do Trabalho. Excluindo os preços voláteis dos alimentos e da energia, a inflação registrou alta de 3,8% no ritmo anual.

O Fed aumentou as taxas de juros para o nível mais elevado dos últimos 23 anos para tentar conter a inflação e levá-la ao seu objetivo de 2%.

O aumento dos preços caiu significativamente desde o pico alcançado em 2022, uma tendência que se inverteu nos últimos meses e deixou os mercados na expectativa sobre quando o Fed começará a reduzir as taxas.

De acordo com uma pesquisa com economistas realizada pela Dow Jones Newswires e The Wall Street Journal, o aumento de março no IPC ficou ligeiramente acima das expectativas de 3,4%.

A inflação mensal foi de 0,4%, também acima das expectativas.

Os índices de moradia e de gasolina contribuíram juntos para "mais da metade" do aumento mensal, segundo o Departamento do Trabalho.

© Agence France-Presse