Enauta espera finalizar acordo de fusão com 3R no 1º semestre, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A companhia de petróleo Enauta espera finalizar acordo de fusão com a 3R Petroleum até o final do primeiro semestre, disse o CEO da petroleira, Décio Oddone, nesta quarta-feira à Reuters, após as empresas anunciarem mais cedo suas intenções em um memorando de entendimento.

As negociações entre Enauta e a 3R devem avançar rapidamente, uma vez que as duas companhias se beneficiam do acordo, acrescentou Oddone.

Ele também não descarta potencial acordo operacional no futuro com a PetroReconcavo em busca de sinergias após fusão com a 3R.

A PetroReconcavo havia iniciado anteriormente discussões com a 3R para uma transação, negociações estas que foram suspensas na semana passada após o avanço da rival.

(Por Fábio Teixeira)