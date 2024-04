Desafio da Gkay: o dia que vi 'franguinha' duelar com Gracyanne Barbosa

Assim começa minha conversa com Gracyanne Barbosa, modelo fisiculturista que treina há mais de 30 anos e é inspiração para muitas pessoas que embarcam nesse universo fitness:

Ela teve a cara de pau de começar a me marcar em todos os posts: 'Chora, Gracyanne... Olha aqui, olha o meu músculo'. Isso me provocando! Ela me desafiou e eu falei: 'Não é possível! Audaciosa [risos].

Como uma boa pessoa que é apaixonada por musculação, eu estava animada para ver este duelo. De um lado Gracyanne Barbosa, com toda sua experiência e músculos definidos. Do outro, a influenciadora Gkay, que assim como eu, entrou nesse universo há pouco tempo, mas já foi fisgada por esse estilo de vida.

Mas a grande pergunta até aquele momento era: "O que podemos esperar dessa batalha?". Já vimos o que aconteceu com Kléber Bambam depois que ele foi mexer com o tetracampeão mundial Popó.

Gracyanne duela com Gkay em treino de musculação Imagem: Victória Gearini/UOL

O duelo que "balançou" o mundo fitness

Nas últimas semanas, a notícia que Gracyanne e Gkay duelariam tomou conta das redes sociais. A dona da "Farofa da Gkay" desafiou a musa fitness a um treino de musculação para ver quem aguentaria mais peso e resistiria mais tempo.

E não poupou provocações: "Gkay convoca Gracyanne Barbosa para ser humilhada em um treino". Quando se encontraram, ela ainda disse: "Veio de camiseta para esconder o abdômen?"

O duelo aconteceu no domingo (7), em uma academia de São Paulo e foi limitado a um grupo de amigos. E, ao contrário do que todo mundo esperava, foi marcado apenas por piadas, brincadeira e total clima de amizade.

Na hora H, o que chamou a atenção foi a camiseta que ela usava: "Gracyanne rainha, Gkay franguinha".

O treino foi dividido em alguns exercícios de perna —especialidade de Gracyanne— e exercícios de braço —os preferidos de Gkay.

E, claro, a modelo fitness começou e nem esboçou uma gota de suor ou qualquer careta. Fez até o fim com muita tranquilidade.

Já a influenciadora, rindo de nervoso, tentou fugir do desafio, mas recebeu incentivos até mesmo da "oponente" e manteve-se firme até o final.

Moral da história: Gracyanne concluiu o treino como se não tivesse feito esforço nenhum, mesmo levantando o dobro do peso de Gkay. E a influenciadora conseguiu concluir o desafio, visualmente mais cansada — como qualquer 'pobre mortal' também estaria.

No fim, para a nossa surpresa, Gracy decide continuar treinando e faz alguns agachamentos com a desafiadora nas costas, que logo dispara: "Chega! Era meme".

A real é que Gkay e Gracyanne são amigas e tudo não passou de uma grande brincadeira, para gerar conteúdos nas redes sociais, claro.

Gkay contou que sempre foi fã da modelo e chegou a mandar uma mensagem para ela quando ainda estava no começo da carreira. "A Gracyanne é uma referência do mundo fitness, lifestyle, de tudo, né? Eu acho que todo mundo é fã".

"Todo mundo falando: 'Você brigou com a GK? Você não vai mais na Farofa?' A galera acreditou realmente que a gente ia se desafiar com ódio. [O desafio] foi verdadeiro, mas com muito amor, claro [risos]", completou Gracy.

Segundo elas, a mensagem por trás do desafio é incentivar as pessoas a treinarem e terem um estilo de vida mais saudável.

Gkay contou que voltou a treinar recentemente, para se preparar para a Farofa, e perdeu cerca de 10 kg em 4 meses com musculação e alimentação saudável.

Gracyanne deu alguns conselhos: "Faça uma atividade, se alimente bem, cuide do seu corpo independente de estética. Seja correr, natação, beach tennis, faça alguma coisa assim".