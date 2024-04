De figurinhas a festa em Interlagos: como Ford celebrará 60 anos de Mustang

A Ford anunciou uma série de ações para comemorar os 60 anos do Mustang, seu carro mais icônico. As iniciativas no Brasil incluem evento em Interlagos, um álbum de figurinhas em parceria com a Panini e a doação de um veículo que terá a pintura customizada por Alan Mosca - filho do lendário Sid Mosca, responsável por diversos capacetes de pilotos brasileiros na Fórmula 1.

Evento em Interlagos

Autódromo em São Paulo será palco de encontro com mais de 300 proprietários de Mustang, que terão a oportunidade de dirigir seus veículos no local em um evento noturno. Ao todo, a expectativa é contar com 1.200 pessoas na festividade.

Álbum de figurinhas

Em parceria com a Panini, o álbum de figurinhas em homenagem aos 60 anos do Mustang será distribuído gratuitamente para proprietários do veículo, jornalistas, influenciadores, revendedores e colaboradores da marca.

A edição limitada de 5 mil exemplares conta com 120 cromos que mostram a evolução das sete gerações do esportivo, além de curiosidades sobre a sua história e legado nas competições.

Mustang customizado

Recém-anunciado no Brasil, o Mustang GT Performance terá uma de suas unidades destinadas para a personalização feita por Alan Mosca. Único trazido na cor prata Orvalho, ele será leiloado e terá os valores doados a uma ONG a ser anunciada.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.