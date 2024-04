Daniel Alves devolveu 150 mil euros ao pai de Neymar, diz sua advogada

O jogador brasileiro Daniel Alves, condenado na Espanha por estupro, devolveu ao pai do craque Neymar os 150 mil euros (cerca de R$ 817 mil pela cotação atual) que recebeu para pagar a sua defesa, disse nesta quarta-feira (10) a sua advogada.

"Dani Alves devolveu os 150 mil euros a Neymar há uma semana", disse a advogada Inés Guardiola numa mensagem enviada à AFP através da antiga assessoria do Barcelona e do PSG, sem revelar os motivos do reembolso.

O pai do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Santos, disse em janeiro que ajudou Alves, que na época não havia sido condenado, num gesto que gerou muitas críticas no Brasil.

Em março, um mês depois de o lateral-direito ter sido condenado a quatro anos e meio de prisão, negou que ele, seu filho ou a família fossem pagar a fiança de um milhão de euros necessária para que fosse libertado provisoriamente enquanto recursos contra sua sentença são julgados.

"Espero que o Daniel encontre junto à sua própria família todas as respostas que ele procura. Para nós, para minha família, o assunto terminou. Ponto final!", disse então Neymar Santos em mensagem no Instagram.

Alves, de 40 anos, foi libertado no dia 25 de março da prisão onde estava desde o final de janeiro de 2023, após pagar a fiança.

O jogador foi condenado por estuprar uma mulher nos banheiros de uma boate de Barcelona no final de 2022, após disputar a Copa do Mundo do Catar.

Depois de sua entrada na prisão provisória, seu então time, o Pumas do México, rescindiu seu contrato. O possível retorno do lateral-direito ao futebol é uma incógnita.

