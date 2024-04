Dados divulgados hoje sobre CPI de março dos EUA foram bastante ruins, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou, em entrevista à Globonews, que os dados da economia norte-americana, especificamente o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), foram bastantes ruins. Ele pontuou que as perspectivas são de que o ciclo de corte lá pode não iniciar em junho.

Campos Neto foi questionado sobre o cenário externo e o impacto da inflação norte-americana na redução dos juros no País.

O CPI dos Estados Unidos subiu 0,4% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado superou a mediana de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,3%.

Apenas o núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, também avançou 0,4% na comparação mensal de março, vindo igualmente acima do consenso do mercado, de ganho de 0,3%.