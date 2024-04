Crescimento da extrema-direita permite que empresário estrangeiro critique STF, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o país deve decidir se deseja viver sob uma extrema-direita que "se dá o luxo" de permitir que um empresário estrangeiro faça críticas à Justiça brasileira, em uma referência velada à polêmica entre o bilionário Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo que é se a gente quer viver em um regime democrático ou não. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo", disse Lula durante evento no Palácio do Planalto.

"O crescimento do extremismo de extrema-direita que se dá o luxo de permitir que um empresário americano que nunca produziu um pé de capim nesse país ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro", acrescentou.

A fala de Lula ocorre em meio a uma disputa recém-desencadeada entre o STF e o dono da rede social X, Musk, que tem desafiado decisões judiciais para remover determinadas contas de sua plataforma e criticado ações do ministro da corte Alexandre de Moraes.

Musk tem recebido o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, que acusam Moraes de atacar a liberdade de expressão de usuários conservadores nas redes sociais. Por outro lado, ministros do governo Lula têm criticado o empresário e defendido a posição do Supremo.

(Por Lisandra Paraguassu)