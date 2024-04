Confiança do Fed em corte de juros oscila à medida que dados de inflação se comportam mal

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - No ano passado, quando os membros do Federal Reserve começaram a orientar o mundo para possíveis cortes nas taxas de juros em 2024, eles se animaram com os dados que mostravam que a inflação ao longo de muitos meses havia caído em direção à meta de 2% do banco central, o que evidenciava que suas políticas estavam restringindo uma economia ainda muito aquecida.

Desde então, essas linhas inclinadas para baixo se inverteram em uma economia que continua a crescer acima da tendência, produzindo empregos suficientes para manter o desemprego em um nível que muitos consideram insustentavelmente baixo, e que levou um núcleo de pelo menos quatro dos 12 funcionários do Fed que votam sobre a política monetária a adotar uma postura cética.

Se os dados não retomarem em breve a tendência que parecia estar se desenvolvendo no ano passado, esse grupo poderá crescer e minar ainda mais as expectativas de corte de taxas, já enfraquecidas.

"Quando você começa a ver mês após mês a inflação não caindo, e subindo se você observar as variações de seis meses, acho que isso fez com que o Fed parasse... Houve uma mudança no sentimento", disse Karen Dynan, professora de economia da Universidade de Harvard e membro sênior não residente do Instituto Peterson de Economia Internacional.

Embora as autoridades do Fed possam esboçar argumentos para a continuidade da queda da inflação com base em "histórias especiais" sobre o setor imobiliário ou outras partes da economia, "quando você depende de um monte de histórias especiais que o atrapalham, não é um lugar confortável", disse Dynan, que vê o banco central permanecendo em grande parte à margem este ano, talvez aprovando apenas um único corte de 0,25 ponto percentual nos juros.

Isso é bem menos do que os três cortes de 0,25 ponto percentual projetados pelas autoridades do Fed no mês passado, uma perspectiva amplamente compartilhada pelos investidores. Mas se o ano começou com a expectativa de cortes de juros mais cedo do que mais tarde tarde, o fardo dos dados parece ter mudado.

Desde a reunião de política monetária de 19 e 20 de março, os membros do comitê de fixação de juros do Fed, incluindo dois diretores e dois presidentes de bancos regionais, detalharam suas preocupações sobre a trajetória da inflação, um grupo considerável em uma organização voltada para o consenso que percebe o peso simbólico que o início da flexibilização da política monetária terá sobre os mercados e, em um ano de eleições presidenciais, sobre o público em geral.

"SEM RAPIDEZ"

A divulgação, nesta quarta-feira, do índice de preços ao consumidor de março é importante nesse sentido.

O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse à Reuters na semana passada que outro mês de dados decepcionantes, depois de leituras mais altas do que o esperado em janeiro e fevereiro, poderia mudar significativamente as coisas. A ata da reunião de março também será divulgada no mesmo dia, possivelmente detalhando as divisões políticas emergentes.

"Não acho que um único mês deva fazer tanta diferença", disse Barkin, um dos cinco presidentes de bancos regionais com direito a voto este ano sobre a política monetária. Porém, "se você tiver outro mês parecido com janeiro ou fevereiro, isso o levará a uma direção muito diferente em termos de sua orientação para o futuro"

O fato de que metade dos itens da inflação ainda apresenta aumentos de preços superiores a 3% é "difícil de conciliar (...) com o tipo de progresso que se deseja fazer" em direção à meta de 2%.

"Algo parece estar cedendo, e é o ritmo da economia", disse o diretor do Fed Christopher Waller, em um discurso em novembro, no qual afirmou que o banco central poderia estar a apenas alguns meses de reduzir as taxas para compensar a queda da inflação.

A economia, entretanto, continuou a crescer acima da tendência desde os comentários de Waller, e o que parecia ser um crescimento de empregos em declínio se tornou mais alto. Nenhum desses desdobramentos é inflacionário por si só, mas também não mostram uma economia que precise necessariamente de taxas de juros mais baixas, e a contagem regressiva para os cortes nas taxas que Waller ajudou a iniciar está efetivamente suspensa.

"Não há pressa em cortar a taxa de juros", disse Waller em um discurso no mês passado, argumentando que "é prudente manter essa taxa em sua atual postura restritiva, talvez por mais tempo do que se pensava anteriormente, para ajudar a manter a inflação em uma trajetória sustentável em direção a 2%."

DEPENDÊNCIA "ELEVADA" DE DADOS

A diretora do Fed Michelle Bowman, talvez a mais fervorosa defensora do combate à inflação, foi ainda mais longe, dizendo na semana passada que o aumento das taxas não poderia ser descartado, embora não seja sua hipótese básica.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, por sua vez, disse após a reunião de política monetária de março que havia reduzido sua perspectiva de dois cortes nas taxas durante a segunda metade de 2024 para um único movimento no final do ano.

As opiniões desses formuladores de política monetária votantes são consistentes com um abrandamento geral das expectativas de corte de juros das autoridades. As projeções dos membros do Fed divulgadas em março não alteraram a perspectiva mediana de três cortes nas taxas de juros este ano, mas o intervalo completo de estimativas e a "tendência central" -- excluindo as três projeções mais altas e as três mais baixas -- diminuíram, uma vez que as autoridades mais brandas aumentaram suas perspectivas para a taxa de juros.

Até mesmo as autoridades mais céticas do Fed afirmam que sua linha de base continua sendo a de que a inflação desacelerará e, se isso acontecer, as taxas cairão.

Mas isso também deu aos dados do próximo mês ou dos próximos dois meses "um papel de grande importância" para determinar se o Fed ganhará a confiança necessária para reduzir as taxas ou se perderá a confiança de que a inflação está contida, disse Krishna Guha, vice-presidente da Evercore ISI.

"O obstáculo não é muito grande e as chances são de que os dados sejam bons o suficiente" para que o Fed corte as taxas em junho, escreveu ele, mas "o Fed entrou em uma fase de elevada dependência de dados".