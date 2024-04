Camisa usada por Michael Jordan em jogo na Itália será leiloada

TRIESTE, 10 ABR (ANSA) - A casa de leilões Sotheby's colocou à venda uma camisa usada pelo ex-jogador de basquete Michael Jordan em uma partida em Trieste, na Itália.

O uniforme laranja com o escrito Stefanel foi utilizado pelo astro norte-americano em 1985, quando tinha 22 anos, e o preço inicial do leilão da peça é de US$ 420 mil (R$ 2,1 milhões).

O histórico ex-atleta do Chicago Bulls esteve em solo italiano a pedido da Nike para divulgar os novos tênis Air Jordan 1. A então jovem estrela do basquete dos EUA disputou o amistoso entre Stefanel Trieste e Mobilgirgi Caserta.

Era para Jordan ter defendido as duas equipes, mas ele preferiu atuar somente pelo Trieste e marcou mais de 40 pontos.

Além disso, o norte-americano quebrou a tabela durante uma enterrada.

A regata usada por Jordan foi dada para o então presidente do Trieste, Giuseppe "Bepi" Stefanel, que posteriormente a passou para seu filho, Carlo. (ANSA).

