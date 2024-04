BMW anuncia produção de seu primeiro carro híbrido no Brasil; veja detalhes

A BMW anunciou a produção de seu primeiro veículo eletrificado no Brasil. Em evento realizado hoje, a marca confirmou que o X5 híbrido plug-in passará a ser feito na fábrica da marca em Araquari (SC). Atualmente o modelo importado é vendido pela montadora a partir de R$ 731.950.

"Temos uma planta capaz de fazer essa adaptação muito rapidamente. É a única [da BMW] a produzir modelos a combustão, flex e híbrida plug-in em um mesmo local", ressaltou Michael Nikolaides, diretor de produtos e logística do grupo BMW.

De acordo com os executivos da marca, os primeiros veículos feitos no Brasil têm entrega programada para o último trimestre deste ano e serão similares aos que já são fabricados na Europa. Não há previsão de uma adaptação para a tecnologia flex.

O modelo europeu conta com conjunto 3.0 a gasolina que produz 313 cv de potência e 45,9 kgfm de torque, unido a um propulsor elétrico de 197 cv e 28,5 kgfm. Combinados, os dois garantem 498 cv e torque máximo de 71,4 kgfm.

O X5 híbrido faz de 0 a 100 km/h em 4,8 s e tem velocidade máxima de 250 km/h. Rodando apenas no modo elétrico, o SUV tem uma autonomia de 110 km de acordo com o ciclo europeu.

A chegada do X5 híbrido faz parte da investida que a BMW promete para o Brasil em 2024. Em fevereiro, a CEO da marca no país, Maru Escobedo, já havia revelado a chegada de 15 lançamentos da marca neste ano.

