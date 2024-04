"Betinho" é primeira produção brasileira em competição no Festival de Séries de Cannes

A série biográfica conta a trajetória do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, o irmão do Henfil da música "O Bêbado e a Equilibrista"." Betinho: No Fio da Navalha" é a primeira produção brasileira a ser selecionada para o Festival Internacional de Séries de Cannes e a única na competição oficial da sétima edição do evento, que termina nesta quarta-feira (10).

"Betinho: No fio da Navalha", produzida pela Globoplay em parceria com a AfroReggae, também foi a única série brasileira escolhida para participar do Festival de Berlim, em fevereiro. Agora, a produção está em Cannes concorrendo com sete obras televisivas do mundo todo a vários prêmios. A cerimônia de encerramento desta sétima edição do Festival Internacional de Séries de Cannes acontece nesta noite.

Júlio Andrade, que interpreta o Betinho, está na cidade da Riviera Francesa desde o dia 5 de abril, ao lado de vários outros integrantes da série criada por José Junior. Dois dos oito episódios foram exibidos em Cannes para "uma plateia lotada". A recepção foi "muito emocionante" e "superou todas as nossas expectativas", lembra o ator que também é codiretor da produção, ao lado de André Felipe Binder.

Mas Júlio Andrade prefere "não criar expectativas" sobre a premiação, garantido que já se sente "um premiado só de estar" em Cannes. "O principal de tudo é estar representando o Brasil com uma história tão importante quanto essa, de um herói brasileiro, senão, o maior ativista brasileiro da história", afirma.

Ditadura Militar

Na década de 1970, Herbert de Souza (1935-1997) ficou conhecido como o irmão do Henfil (cartunista) através da música "O Bêbado e a Equilibrista", interpretada por Elis Regina, que virou hino contra a Ditadura Militar. O sociólogo e militante de esquerda estava no exílio e só pôde voltar ao Brasil em 1979, com a Anistia.

Adiado por causa da pandemia, o lançamento da série neste momento em que o Brasil lembra os 60 anos do Golpe Militar é "uma coincidência", mas a produção chega às telas oportunamente porque "no Brasil, nem todo mundo, principalmente os jovens de hoje não sabem que o Brasil passou por uma ditadura", ressalta.

Júlio Andrade diz que a "missão" de "Betinho: No Fio da Navalha" é essa. Comentando a polêmica recente sobre a posição do presidente Lula de evitar os eventos sobre os 60 anos do Golpe, o ator disse que no Brasil precisamos "estar toda hora reafirmando que a Ditadura aconteceu, que isso foi um momento muito trágico para o povo brasileiro, e que a gente precisa lembrar pra que isso realmente não aconteça novamente".

Combate à fome

Betinho enfrentou a Ditadura Militar, o exílio, a hemofilia, a Aids, que contraiu em transfusão, e dramas familiares, mas o combate à fome foi sua maior batalha. A série narra a trajetória do sociólogo, mas opta por um prisma pouco conhecido de sua vida, que são as suas relações pessoais. "A gente queria contar uma história de um herói, mas também de um herói com falhas. Um herói (...) que foi o pai do Brasil, ajudou tantas pessoas, mas não tinha vocação para ser pai do próprio filho", revela Júlio.

O legado social e político deixado pelo ativista "é gigante", resume. O ator e diretor espera que a série inspire "outras pessoas a seguirem o mesmo caminho da solidariedade, da igualdade". Ele pensa que o Brasil "lá no fundo do seu âmago, é um país solidário. Eu acho que o Betinho veio para afirmar isso".

