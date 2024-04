BC do Canadá mantém juro básico em 5% pela 6ª vez consecutiva

O Banco Central do Canadá (BoC, pela sigla em inglês) deixou sua taxa básica de juros inalterada em 5% pela sexta vez consecutiva, após concluir reunião de política monetária nesta quarta-feira. A decisão do BoC veio em linha com a expectativa de 12 analistas consultados pelo The Wall Street Journal.

Em comunicado, o BoC comentou que a inflação anual canadense desacelerou para 2,8% em fevereiro e deve continuar próxima de 3% durante o primeiro semestre, antes de diminuir para menos de 2,5% na segunda metade do ano e atingir a meta oficial de 2% em 2025.

O BoC disse que continuará buscando evidências de que a queda da inflação é sustentada e ressaltou que ficará particularmente atento ao comportamento do seu núcleo.