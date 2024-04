Avião cai, fica de ponta-cabeça e deixa piloto ferido em MG

Um homem ficou ferido após o avião que pilotava cair na noite de ontem em Uberlândia (MG).

O que aconteceu

A aeronave de pulverização agrícola caiu em uma área rural. O piloto, de 39 anos, contou aos bombeiros que houve uma falha no motor pouco antes da queda.

O avião de pequeno porte foi encontrado de ponta-cabeça. A aeronave voava de Uberlândia no sentido Uberaba e caiu em um local de mata fechada, conhecido como Fazenda Bom Jardim, próximo à Floresta do Lobo.

Piloto ficou preso às ferragens. O homem foi socorrido consciente, com fraturas no braço e no fêmur, além de sinais de traumatismo moderado na cabeça e ferimentos no rosto.

Ele foi levado para o Hospital de Clínicas de Uberlândia. A unidade de saúde informou ao UOL que o paciente está internado, recebendo cuidados para sua recuperação. Outras informações o quadro de saúde não puderam ser passadas.

Polícia Civil investiga o caso. O UOL entrou em contato com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da Força Aérea, mas ainda não teve retorno.