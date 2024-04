Ator quase desmaia ao ver sangue no testículo; por que isso acontece?

O ator Daniel Rocha, 33, contou passar por uma situação inusitada ao depilar a região íntima e que, inclusive, precisou ir ao pronto-socorro.

Ele pediu uma maquininha emprestada a um amigo, mas teve problemas ao chegar nos testículos. "Nesse momento que a lâmina na pele meio mole, meio solta, navalhou", contou em entrevista ao Que História É essa, Porchat?, do GNT. O que achava ser um pequeno machucado virou um ferimento com muito sangue, que o fez quase desmaiar e interromper um encontro.

Comecei a sentir um negócio molhado, mas pensei: 'não é nada'. Mas aí eu fui pro banheiro fazer xixi. Quando eu tirei a calça e olhei a situação, a cueca branca estava vermelha empapada, pingando de sangue. Eu tenho problema com sangue e comecei a quase desmaiar no banheiro. Fiquei mole, pegando nos lugares [pra não cair]. Daniel Rocha, no Que História É Essa, Porchat? (GNT)

Daniel Rocha não é o único com aflição ao ver sangue. É a chamada hematofobia que, como o nome deixa claro, significa medo de sangue.

O que causa? Não há exatamente um consenso médico que explica por que as pessoas se sentem mal ao ver sangue. Ainda assim, há especialistas que afirmam que esse medo de sangue e possíveis consequências, como o desmaio, acabam sendo um mecanismo de defesa do corpo.

Já que, inconscientemente, associamos a perda de sangue a algo grave, a tendência é que isso provoque uma sensação de pânico e acelere nossos batimentos cardíacos Dependendo dessa aceleração, o corpo pode reagir com um desmaio como forma de se restabelecer.

Outra função do desmaio seria forçar o corpo a ficar na horizontal e, com isso, garantir a irrigação de sangue no cérebro.

Questão psicológica

Por se tratar de uma questão psicológica, no entanto, as razões para o medo de sangue podem ser as mais variadas. De qualquer forma, quem sente que esse medo é algo constante a ponto de atrapalhar o dia a dia deve procurar tratamento psicoterapêutico.

O primeiro passo nesse sentido é descobrir se o medo de sangue se caracteriza como uma simples reação emocional ou algo mais sério, como uma fobia.

O maior risco, no caso de uma fobia, é que se ela não for tratada, pode levar a consequências como a pessoa se isolar ou desenvolver quadros de depressão. Em ambos os casos, ter o apoio de um profissional ajuda não apenas a amenizar os sintomas do problema em si, bem como investigar e tratar a sua origem.

*Com informações do Sem Frescura, publicado em 08/06/20.