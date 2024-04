Atlético-MG vence Rosario (2-1) e é líder isolado do Grupo G da Libertadores

O Atlético-MG assumiu a liderança isolada no Grupo G da Copa Libertadores-2024 ao vencer o Rosario Central, da Argentina, por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), em Belo Horizonte.

O Galo, que estreou na semana passada com uma goleada de 4 a 1 em sua visita ao Caracas, conquistou este novo triunfo com gols do meia Gustavo Scarpa (39') e do atacante Paulinho (77') na Arena MRV, sede pela primeira vez de um duelo internacional.

O meia Ignacio Malcorra (74') marcou o gol do Rosario Central, comandado pelo experiente treinador Miguel Ángel Russo, que havia derrotado o Peñarol por 1 a 0, na Argentina, na primeira rodada.

Com a vitória desta quarta-feira, o time mineiro dirigido pelo técnico argentino Gabriel Milito lidera com 6 pontos, seguido pelo Rosario, que tem 3. Uruguaios e venezuelanos, que ainda não pontuaram, se enfrentam ainda nesta quarta-feira, em Montevidéu.

O Galo, campeão da Libertadores de 2013, fechará o primeiro turno daqui a duas semanas, jogando em casa contra o Peñarol, enquanto o Rosário vai visitar o Caracas.

--- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 - Grupo G - Segunda rodada

Atlético Mineiro (BRA) - Rosario Central (ARG) 2-1

Estádio: Arena MRV (Belo Horizonte)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Gols:

Atlético-MG: Scarpa (39'), Paulinho (77')

Rosario Central: Malcorra (74')

Cartões amarelos:

Atlético-MG: Arana (29'), Jemerson (36')

Rosario Central: Campaz (37'), Ortiz (81')

Escalações:

Atlético-MG: Everson - Saravia, Jemerson, Maurício Lemos, Guilherme Arana - Alan Franco, Gustavo Scarpa (Alisson 90'), Battaglia, Zaracho (Otávio 90') - Hulk (cap.) (Igor Gomes 69'), Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.

Rosario Central: Jorge Broun (cap) - Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández - Tomás O'Connor, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra, Mauricio Martínez (Lautaro Giaccone 66'), Jaminton Campaz - Tobías Cervera (Luca Martínez 66'). Técnico: Miguel Ángel Russo.

bds/raa/cl/aam

© Agence France-Presse