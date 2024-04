Atleta francesa quebra recorde de escalada em corda ao subir 110m na Torre Eiffel

Uma atleta francesa quebrou o recorde mundial de escalada em corda ao subir 110 metros até o segundo andar da Torre Eiffel, em Paris, na França.

Anouk Garnier se preparou durante um ano para o feito, concretizado na manhã desta quarta-feira (10) sob a "Dama de Ferro", como é conhecido o monumento mais famoso da capital.

A escalada começou por volta de 8h45. Anouk levou cerca de 18 minutos para subir os 110m e alcançar a meta de quebrar o recorde, que anteriormente era de 90m e pertencia ao sul-africano Thomas Van Tonder.

"É um sonho que se tornou realidade. Foi mágico. Se houve uma coisa de que nunca duvidei, é que iria fazer isso", comemorou Anouk Garnier, em entrevista à Agência France Presse (AFP) após retornar ao solo.

Um dos objetivos da atleta era arrecadar donativos para a Liga Contra o Câncer e chamar atenção da sociedade para esta causa, que é duplamente importante para ela, uma vez que sua mãe luta contra a doença.

"Escalar com corda na Torre Eiffel é incrível, uma grande oportunidade. E fiz isso por uma causa, foi pela Liga Contra o Câncer, também para realmente mostrar que é preciso praticar esporte", afirmou Anouk à rádio France Info.

Anouk também é ex-campeã mundial de corrida com obstáculos e será uma das condutoras da tocha olímpica em Marselha no dia 9 de maio. Na sequência, ela assume o cargo de embaixadora do programa de voluntários dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entre os dias 26 de julho a 11 de agosto.

Embora prefira manter certa discrição sobre seu futuro, ela já projeta novos desafios. "Tenho 34 anos, mas 20 anos em meu corpo", garante. "Estou em ótima forma e pretendo continuar assim nos próximos 10 anos", finaliza.