Ataques russos na Ucrânia deixam sete mortos; drone mata três na Rússia

Sete pessoas morreram, nesta quarta-feira (10), nas regiões ucranianas de Karkhiv (nordeste) e Odessa (sul) em ataques noturnos que também atingiram duas instalações de energia como parte da estratégia russa de alvejar a rede elétrica.

Quatro pessoas morreram na região de Odessa, entre elas uma menina de dez anos, e sete ficaram feridas, disse o governador, Oleg Kiper.

"Um homem se encontra em estado grave, teve amputadas as extremidades inferiores", informou Kiper pelo Telegram, afirmando que a região foi alvo de mísseis balísticos russos.

Horas antes, duas mulheres e uma criança morreram em um ataque russo contra um povoado em Liptsi, a cerca de 10 km da fronteira russa na região de Karkhiv, segundo o ministério ucraniano do Interior.

O ministério da Energia havia informado anteriormente que duas instalações de energia foram atingidas por ataques noturnos no sul da Ucrânia, provocando cortes de luz em Nikolaev e Odessa.

As forças russas bombardeiam há várias semanas as infraestruturas energéticas da Ucrânia, especialmente no nordeste, ao redor de Karkhiv, mas também em outras regiões.

Na Rússia, três pessoas, entre elas duas crianças, morreram nesta quarta em um ataque com drone contra um automóvel que circulava em um povoado da região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, anunciou o governador.

"Um drone ucraniano lançou um artefato explosivo sobre um automóvel civil no distrito de Korenevski. Infelizmente, as três pessoas que estavam no automóvel no momento morreram, entre elas duas crianças", disse Roman Starovoit no Telegram.

O governador também informou sobre bombardeios ucranianos que danificaram linhas elétricas e provocaram cortes de energia em várias localidades da região.

As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia são alvo de ataques com drones e bombardeios ucranianos quase diariamente, realizados em resposta aos ataques russos contra cidades ucranianas que começaram há mais de dois anos.

