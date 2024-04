Ações europeias se recuperam de menor nível em um mês antes de decisão do BCE sobre juros

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian e Ozan Ergenay

(Reuters) - As ações europeias se recuperaram após uma reação instintiva a uma leitura elevada da inflação nos Estados Unidos nesta quarta-feira, com investidores voltando seu foco para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 506,59 pontos, depois de ter atingido o menor nível em quase um mês durante o dia, com os setores bancário e de energia na liderança com alta de 0,9% e 0,6%, respectivamente.

Os mercados financeiros agora estão apostando que o Federal Reserve adiará um corte da taxa de juros até setembro, depois que dados mostraram um aumento maior do que o esperado nos preços ao consumidor dos Estados Unidos em março.

O foco agora se volta para a reunião de política monetária do BCE na quinta-feira, que deve manter a taxa de depósito. Com autoridades mais duras e mais brandas se unindo em torno de um corte nos juros em junho, a reunião provavelmente se concentrará na confiança crescente do banco de que haverá condições para reduzir os juros em junho.

"Para o BCE, não se trata apenas de avaliar se a inflação está ressurgindo, eles também estão tentando equilibrar o fato de não nos levar à recessão e não deixar os juros muito altos por muito tempo", disse Michael Field, estrategista de mercado europeu da Morningstar, que acredita que os dados provavelmente consolidaram as apostas de que o BCE cortará os juros antes do Fed.

As ações de tecnologia também avançaram, após entrarem no território negativo, depois que o setor liderou os ganhos mais cedo diante de uma receita trimestral positiva da fabricante de chips de Taiwan TSMC.

Entretanto, o setor imobiliário, que é mais sensível aos juros, caiu 1,5% após os dados

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,33%, a 7.961,21 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,11%, a 18.097,30 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação negativa de 0,05%, a 8.045,38 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,27%, a 34.039,63 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,38%, a 10.775,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve variação positiva de 0,06%, a 6.279,78 pontos.