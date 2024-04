Ações da China caem pressionadas por setor imobiliário; mercado de Hong Kong sobe

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta quarta-feira, pressionadas pelo setor imobiliário, enquanto mercado de Hong Kong subiu liderado pelos papéis de tecnologia.

A agência de recomendação de risco Fitch revisou sua perspectiva sobre a China para negativa, citando riscos crescentes para as finanças públicas do país.

"Até o momento, a reação do mercado à notícia do rebaixamento da Fitch parece ter sido bastante discreta, em comparação com o rebaixamento da Moody's em dezembro passado. No entanto, isso ainda pode prejudicar o sentimento do mercado no curto prazo em relação à China, enquanto o nível de confiança já está baixo", disse Xiaojia Zhi, economista-chefe para a China do Credit Agricole CIB.

Várias incorporadoras imobiliárias relataram um enfraquecimento nas venda em março, sugerindo uma pressão contínua e arrastando as ações do setor imobiliário para baixo.

Os investidores estão aguardando uma série de dados econômicos que serão divulgados nesta semana e na próxima para avaliar os rumos das políticas econômicas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,81%, enquanto o índice de Xangai caiu 0,7%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve alta de 1,85%.

O subíndice do setor financeiro do CSI caiu 0,86%, e o índice do setor imobiliário teve queda de 3,99%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,48%, a 39.581 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,85%, a 17.139 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,70%, a 3.027 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,81%, a 3.504 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,46%, a 2.705 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,16%, a 20.763 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES não teve operações.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,31%, a 7.848 pontos.