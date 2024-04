77 mil salmões sobrevivem a acidente em 'carona' com caminhão: 'Milagre'

Um caminhão-tanque com dezenas de milhares de salmões sofreu um acidente no Oregon, enquanto transportava os peixes de rios para locais mais próximos do oceano Pacífico. 77.000 espécimes sobreviveram e conseguiram chegar a um rio, o que foi considerado um "milagre" pelos locais.

"Aproximadamente 77.000 salmões ainda jovens conseguiram chegar ao rio, praticamente um milagre", explicou o Departamento de Peixes e Vida Selvagem do estado norte-americano do Oregon em um comunicado divulgado na terça-feira. O caminhão-tanque estava viajando por uma área montanhosa quando "rolou sobre si mesmo" em "uma curva acentuada".

O motorista não sofreu ferimentos graves. Infelizmente, nem todos os salmões tiveram força para chegar à água: 25.000 deles morreram no caminhão ou nas margens da rodovia.

O salmão do tipo Chinook está em perigo devido à seca que atingiu o oeste norte-americano nos últimos anos.

Seu declínio dramático levou à proibição da pesca de salmão na Califórnia e em grande parte do Oregon no ano passado, que provavelmente será estendida até fim de 2024 - o anúncio de sua provável renovação é iminente.

Mas o acidente "não deve ter nenhum impacto sobre nossa capacidade de coletar futuros reprodutores ou manter metas de produção total no futuro", afirmam as autoridades.

Salmões são transportados por caminhão até o Pacífico

Os salmões são migratórios: eles nascem em rios, nadam até o Pacífico quando atingem a maturidade, onde passam vários anos e, por fim, retornam aos seus rios nativos para se reproduzir e morrer.

Mas esse ciclo foi interrompido pela seca que atingiu o oeste norte-americano na última década, tornando os rios muito baixos ou muito quentes.

Para ajudar o salmão, as autoridades criam alevinos em tanques e os transportam em navios-tanque para rios próximos ao Pacífico, assim que estiverem grandes o suficiente para migrar para o oceano.

O Estado Federal norte-americano e o Estado de Oregon criam salmões jovens até a maturidade e os transportam por centenas de quilômetros para liberá-los mais abaixo no rio Inmaha.

Isso os faz avançar em sua difícil rota de migração para o Pacífico e permite que os seres humanos continuem a praticar a pesca esportiva.

Esse transporte remonta à década de 1980 na região, quando várias represas construídas para abastecer as cidades e a agricultura norte-americanas privaram o salmão de 80% de seu habitat de reprodução. Mas ele se acelerou nos últimos anos por causa da seca.