Volume de soja inspecionado para exportação nos EUA cai 11,5%, mostra USDA

São Paulo, 9 - Os volumes de soja, milho e trigo inspecionados em portos dos Estados Unidos diminuíram na semana encerrada em 4 de abril. Os dados foram publicados na segunda-feira, 8, pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos caiu 11,5% na semana, para 484.328 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,42 milhão de toneladas, queda de 3,52% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, diminuiu 12,58%, para 497.534 toneladas. O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2023 para o trigo e em 1º de setembro de 2023 para o milho e a soja.Veja abaixo os volumes que foram inspecionados nos portos do país no período: -------------------------------------------------------------------EXPORTAÇÃO DE GRÃOS NA SEMANA ENCERRADA EM 4 DE ABRIL DE 2024 (em toneladas) ------------------------------------------------------------------Grão 04/04/2024 28/03/2024 06/04/2023====== =========== ============ ============ Trigo 497.534 569.147 390.044 Milho 1.420.023 1.471.882 839.165 Soja 484.328 547.351 678.920 ------------------------------------------------------------------ EXPORTAÇÕES DE GRÃOS DOS EUA ACUMULADAS NO ANO ------------------------------------------------------------------ Grão Atual ano-safra Ano-safra anterior ===== ================ ==================== Trigo 15.350.719 17.249.519 Milho 27.327.490 20.208.708 Soja 37.598.737 46.139.474 ------------------------------------------------------------------()