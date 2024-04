Viagens de italianos em 2023 ficam abaixo do nível pré-pandemia

ROMA, 9 ABR (ANSA) - As viagens dos residentes na Itália registraram estabilidade em 2023, ainda abaixo do patamar pré-pandemia.

No total, foram 52,1 milhões de viagens (323,6 milhões de pernoites), 27% a menos que os dados de 2019.

Entre julho e setembro, o verão europeu, houve queda, com 31,5% dos residentes fazendo ao menos uma viagem, ante 35,8% em 2022 e 37,8% em 2019.

As viagens ao exterior, 21% do total, também seguem abaixo do índice de 2019, com queda de 35,6%.

No turismo doméstico, as sete regiões mais visitadas são Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Vêneto, Lazio, Campânia e Trentino-Alto Ádige.

Para viagens de negócios, Lombardia, Lazio e Toscana são os destinos mais frequentes, concentrando quase 42%.

As partidas em 2023 foram motivadas principalmente por prazer, diversão ou descanso (73,3% das férias) e visitas a parentes e amigos (24,7%).

Pela primeira vez, visitas a cidades e visitas a praias se igualaram, com 49% do total cada.

Durante as férias, as atividades culturais preferidas incluem visitas a vilarejos (84,7%) e visitas a monumentos e sítios históricos ou arqueológicos (48,4%), seguidas por visitas a mercados típicos locais (35,9%) e museus e exposições (33,4%).

