Vendas líquidas da Cyrela sobem 39% no 1º tri, a R$2,1 bi

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas líquidas contratadas da Cyrela subiram 39% no primeiro trimestre na comparação anual, para 2,1 bilhões de reais, de acordo com prévia operacional da construtora divulgada nesta terça-feira.

A Cyrela registrou um número de lançamentos próximo ao registrado nos três primeiros meses de 2023, com um valor geral de vendas (VGV) lançado 26% superior, em 1,7 bilhão de reais.

O indicador de velocidade de vendas (VSO) em 12 meses ficou praticamente estável em 50%, de 49% um ano antes, enquanto a safra lançada de janeiro a março foi 53% vendida, afirmou a Cyrela.

