Vendas de carros se recuperam na China em março; BYD mantém liderança em elétricos

As vendas de carros na China aumentaram em março, recuperando-se após um desempenho mais fraco no mês anterior. No varejo, as vendas de carros de passeio no maior mercado automotivo do mundo subiram 6% em relação a março do ano passado, a 1,687 milhão de unidades, segundo dados publicados nesta terça-feira pela CPCA, como é conhecida a associação do setor pela sigla em inglês.

Ante o mês anterior, as vendas saltaram 53% em março, à medida que a demanda por veículos ganhou força após o feriado do Ano Novo Lunar em fevereiro, afirmou a CPCA.

A BYD se manteve na liderança das vendas de veículos elétricos em março, com 301.631 unidades, seguida pela Tesla. A empresa chinesa ultrapassou a montadora americana no ranking mundial de carros elétricos no último trimestre de 2023.

Os dados desta terça mostraram que a Tesla entregou 89.064 carros feitos em sua fábrica de Xangai em março, apontando recuperação ante fevereiro, quando a montadora teve seu pior desempenho mensal desde o fim de 2022.

Em âmbito nacional, as vendas de carros elétricos e híbridos tiveram expansão anual de 29,5% em março, a 709 mil unidades.

As exportações gerais de carros de passeio chineses avançaram 39% em março, atingindo o volume recorde de 406 mil unidades. Já as exportações de elétricos e híbridos saltaram 71%. Apenas a Tesla exportou 26.666 carros fabricados na China no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.