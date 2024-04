Tenista italiano Matteo Berrettini revela luta contra depressão

ROMA, 9 ABR (ANSA) - O tenista italiano Matteo Berrettini, vice-campeão de Wimbledon em 2021, revelou que lutou contra a depressão durante os sete meses que permaneceu afastado das quadras por causa de uma série de lesões.

O atleta de 27 anos, que chegou a ocupar a sexta colocação do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), afirmou que foi o "momento mais difícil" de sua vida.

"Sentia como se meu tanque estivesse completamente vazio e era muito difícil para mim sair da cama pela manhã. Em um determinado momento eu pensei comigo mesmo: 'agora só faço as coisas que tenho vontade de fazer'. Eu tive que cuidar de mim mesmo", explicou Berrettini ao "Zeta", uma nova série original da Red Bull que nas próximas quatro semanas oferecerá outros depoimentos de atletas olímpicos.

Berrettini, que voltou a jogar no Challenger 175 em Phoenix, nos Estados Unidos, destacou que graças à alegria do tênis conseguiu recuperar o seu entusiasmo.

"Todo esse trabalho que tenho feito comigo mesmo me dá forças para dizer que certamente haverá momentos difíceis e tristes, mas que é possível recomeçar com mais energia do que no passado e redescobrir a alegria e o entusiasmo em um evento que está por vir", analisou.

O italiano espantou a má fase no último domingo (7) ao conquistar o ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, que o permitiu a regressar ao top 100 do ranking mundial. (ANSA).

