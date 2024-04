Tarcísio nomeia Valéria Bolsonaro como secretária em São Paulo

Do UOL, São Paulo

Valéria Bolsonaro, casada com um primo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi nomeada para assumir a secretaria de Políticas Para mulher do estado de São Paulo.

O que aconteceu

A deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL) foi nomeada hoje pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A indicação já havia sido sinalizada pelo governador, e foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Valéria assume o posto que era ocupado por Sonaira Fernandes (PL). A ex-secretária agora reassume o mandato de vereadora na Câmara Municipal de São Paulo.

Tarcísio agradeceu a atuação de Sonaira. ''Ela deixa um legado que a Valéria Bolsonaro vai poder dar sequência e ampliar ainda mais com ações que protegem, acolhem e valorizam as mulheres de todos os municípios de São Paulo'', disse.

Valéria Bolsonaro irá coordenar o planejamento de ações transversais que envolvem diversas pastas e órgãos de SP. ''As principais políticas públicas envolvem os setores de saúde, segurança e empreendedorismo, além do movimento SP Por Todass'', explicou o governo estadual sobre a atuação da nova secretária.

A partir de hoje, a deputada Valéria Bolsonaro passa a integrar nosso time do governo de São Paulo à frente da Secretaria de Políticas para a Mulher para dar continuidade ao legado de ações de acolhimento, proteção e valorização das mulheres construído pela Sonaira Fernandes, a… -- Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) April 9, 2024

Quem é Valéria Bolsonaro

Valéria é casada com um primo de segundo grau de Jair Bolsonaro. Ela ganhou o sobrenome da família após a união e tem proximidade moderada com o ex-presidente.

A deputada também é próxima a Tarcísio. Ela integrou a equipe de transição da gestão em 2022, na área de educação.

A nova secretária foi filiada recentemente ao PL (Partido Liberal) e já foi expulsa do PSL (Partido Social Liberal). Em 2020, Sonaira alegou que a expulsaram por apoiar o então presidente Jair Bolsonaro, mas o partido negou que esse fosse o motivo e justificou a desfiliação por "infidelidade partidária".

A parlamentar está em seu segundo mandato como deputada. Formada em biologia, também trabalhou como professora na rede pública por 30 anos. Ela presidiu a Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Assim como Sonaira, Valéria tem uma visão conservadora sobre gênero, família e temas morais explorados por políticos de direita. Ela fez campanha ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) em Campinas, e expressou publicamente seu apoio à Jair Bolsonaro.