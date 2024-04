Tales: Lira usa PL das Fake News como moeda de troca no final do mandato

O colunista Tales Faria disse no UOL News desta terça (9) que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), usa o projeto das Fake News como moeda de troca para não perder força no fim de seu mandato. Em entrevista coletiva hoje em Brasília, Lira afirmou que o projeto de lei não irá para votação no Plenário. Os deputados devem criar um grupo de trabalho para discutir o tema.

Em Brasília, quando não se quer fazer alguma coisa, cria-se uma comissão. O projeto já passou por várias comissões, agora era votar e tirar os pontos polêmicos. Mas é muito forte o lobby das chamadas big techs - as plataformas da internet - para que não haja qualquer regulamentação. Elas estão com lobby muito forte por cima do pano, por baixo do pano, por trás das cortinas, por todos os lados, impedindo que esse projeto avance. Não sei se nada vai ser feito, mas a desconfiança é essa. Tales Faria, colunista do UOL

Segundo Tales, apesar de ser jogado para escanteio, o primeiro relator do texto, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), não deve bater de frente com Arthur Lira.

O Orlando não pode bater de frente, porque é o Lira quem vai decidir quem fica e quem não fica à frente do projeto. E o Arthur Lira é outro que está com um problema do tamanho de um bonde no fim do mandato dele. Esse projeto era uma espécie de instrumento dele pra pressionar o governo ou oposição, era uma moeda de troca muito forte. Com esse negócio de ter que votar logo, principalmente depois dessa polêmica com o Elon Musk (dono da plataforma X), ele perde essa moeda. Tales Faria, colunista do UOL

Interessa segurar, porque este semestre é o último como presidente da Câmara e Lira precisa negociar qual é o naco de governo que ele vai ter quando sair da presidência da Câmara e quem vai ser o sucessor dele. Só que, normalmente, quando vai acabando o mandato, os presidentes da Câmara começam a perder força e ele não quer perder. Essa é a questão, ele quer segurar mais uma moeda de troca e essa é mais uma. Isso é a força da grana que destrói coisas belas. Está tendo um tremendo lobby aqui das big techs pra não ter regulamentação alguma. E esse lobby se junta aos interesses, às vezes explícitos às vezes escusos, de vários partidos, de várias tendências e do presidente da Câmara também. Tales Faria, colunista do UOL

