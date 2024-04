Sucuri de 3 metros em cima de muro é resgatada pelos Bombeiros no MT; veja

Uma sucuri de aproximadamente 3 metros foi encontrada em cima de um muro em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

O que aconteceu

A sucuri foi flagrada parada em cima do muro pelos moradores da região, que acionaram os Bombeiros. Segundo a corporação, a cobra foi encontrada, na manhã do domingo (7), convidana Avenida Gil João da Silva, no bairro de em Bom Sucesso, às margens do Rio Cuiabá — habitat natural para a espécie.

"Biólogo das cobras" diz que não é comum que sucuris subam em muros. "Isso não significa que elas não consigam fazer", ainda mais considerando a proximidade do rio na região, afirmou em uma publicação Henrique Abrahão Charles, biólogo e analista ambiental conhecido por fazer divulgação científica dos répteis nas redes sociais.

Bombeiros também divulgaram imagens do resgate do animal. As imagens publicadas mostram o momento em que ela é capturada e, posteriormente, solta em uma margem de rio nas proximidades.

"Os Bombeiros Militares realizaram a captura da serpente com uso do cambão e recipiente de contenção o animal que, aparentemente, estava saudável foi devolvido ao seu habitat natural, fora do perímetro urbano", completa a nota dos Bombeiros.