Ações sobem conforme mercados se preparam para dados de inflação dos EUA e balanços

Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 registraram ganhos modestos nesta terça-feira, um dia antes de importantes dados sobre a inflação dos Estados Unidos, pressionados pelas ações financeiras, conforme investidores se preparam para que os principais bancos dos EUA deem início à temporada de divulgação de balanços na sexta-feira.

O índice de tecnologia Nasdaq, impulsionado pelo índice de semicondutores Philadelphia, teve um avanço mais substancial, com o S&P 500 apenas nominalmente mais alto.

O índice Dow Jones, em que blue-chips têm forte peso, fechou essencialmente estável.

O aguardado índice de preços ao consumidor norte-americano de quarta-feira está no topo das atenções da maioria dos investidores, conforme eles ajustam as expectativas sobre o momento e a extensão da fase de corte de juros do Federal Reserve, após dados econômicos robustos, como o relatório surpreendente de emprego da última sexta-feira.

"Os mercados estão nervosos com o relatório do índice de preços de amanhã e estão comprando proteção (em meio a) uma percepção crescente de que isso poderia ser uma leitura de inflação desconfortavelmente alta", disse Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management.

JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, que divulgam seus resultados na sexta-feira, foram os três componentes do índice bancário do S&P 500 a terminar em baixa.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,02%, para 38.883,67 pontos. O S&P 500 ganhou 0,14%, para 5.209,91 pontos. O índice Nasdaq subiu 0,32%, para 16.306,64 pontos.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 fecharam em alta, com o setor imobiliário obtendo os maiores ganhos percentuais, enquanto o financeiro teve o pior desempenho.