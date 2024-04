Simon Harris é eleito primeiro-ministro da Irlanda e promete "novas ideias"

Por Padraic Halpin

DUBLIN (Reuters) - Simon Harris tornou-se o mais jovem primeiro-ministro da Irlanda nesta terça-feira, prometendo trazer novas ideias e energia para os menos de 12 meses que ele tem na função após ajudar o governo de coalizão a impedir uma primeira vitória eleitoral do Sinn Féin, de esquerda.

O ex-ministro da saúde e do ensino superior de 37 anos, mais conhecido por ter ajudado a conduzir a resposta inicial à Covid-19, foi eleito sem oposição como líder do Fine Gael no mês passado, praticamente assegurando que sucederia Leo Varadkar como a 16ª pessoa a liderar o país após a saída surpreendente de seu antecessor.

"Como Taoiseach (primeiro-ministro), quero trazer novas ideias, uma nova energia e uma nova empatia para a vida pública", disse Harris aos parlamentares após uma votação parlamentar, enxugando uma lágrima do olho antes de falar.

"Agora é um momento oportuno para construir um novo contrato social - um que renove nossa promessa como República. Para criar igualdade de oportunidades. Apoiar aqueles que mais precisam do Estado. Proteger nosso sucesso econômico conquistado a duras penas. Usar seus benefícios para oferecer resultados tangíveis à sociedade."

Harris enfrentará os mesmos problemas profundamente enraizados, principalmente a grave escassez de moradias a preços acessíveis e o desconforto com o número recorde de solicitantes de asilo, que levaram à estagnação do Fine Gael sob Varadkar, e herdará um acordo de coalizão que deixa pouco espaço para novas iniciativas políticas importantes.