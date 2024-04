Silveira diz que cabe a Lula decidir sobre comando da Petrobras

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta terça-feira que cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a definição do presidente-executivo da Petrobras, ao ser questionado por jornalistas se o CEO da petroleira deveria ser trocado.

Silveira, apontado como um dos pivôs de uma crise para uma eventual troca do presidente da Petrobras, acrescentou que tem "respeito e admiração" pelo trabalho de Jean Paul Prates, com quem trabalhou no Senado.

"Petrobras é um cargo do presidente da República... Não cabe a ministro de Estado decidir", afirmou ele, após cerimônia para assinatura de Medida Provisória sobre redução das tarifas de energia e incentivo a empreendimentos de geração renovável.

Silveira afirmou também esperar que a Petrobras tenha "um pouco de paz" para continuar ganhando valor de mercado.