Dentes sensíveis? Escova com cerdas macias promete limpar sem machucar

Se você não suporta água gelada ou sorvete por saber que, ao primeiro contato com a boca, sentirá dor e não alívio ou prazer, fique tranquilo: você não está sozinho.

Pensando nisso, encontramos uma oferta da escova Sensodyne Gentle para Dentes e Gengivas Sensíveis, que pode ser uma saída para ajudar a diminuir o incômodo. Projetada especificamente para quem tem esse tipo de sensibilidade, ela tem cerdas finas e extra macias que fazem uma limpeza completa e potente nos dentes e nas gengivas sem provocar qualquer lesão que possa causar ou agravar o problema.

Esse incômodo geralmente é momentâneo e surge principalmente ao consumir algo gelado ou frio, mas também pode ocorrer com alimentos doces ou ácidos. As causas são variáveis, mas uma delas é escovar os dentes com muita força ou usar escova de cerdas muito duras, o que pode machucar a gengiva e expor a raiz do dente — daí o aumento de sensibilidade.

O que essa escova tem de bom?

Vem com cerdas extra macias que limpam sem agredir os dentes e as gengivas.

As cerdas têm espessura microfina, permitindo a limpeza entre os dentes.

Formato anatômico, com cabeça pequena e maleável, que garante boa escovação em toda a boca (inclusive as áreas mais difíceis).

O cabo tem revestimento antiderrapante para dar mais segurança ao segurar durante a escovação.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a maioria dos consumidores (86%) deu nota máxima ao produto, que possui nota média de 4,8 (de um total de 5). Confira algumas opiniões de compradores.

Ótimas escovas, elas são de boa qualidade e custo benefício. Ideal para quem sofre de gengiva sensível. Super indico. Lindianne

Essa escova é ótima, tamanho ideal para uma boa escovação. Não agride as gengivas caso tenha sensibilidade. É excelente, vale o preço! Nathália Coradini Gonzales

Escova é muito macia, cabeça pequena, perfeita. Depois que se usa essa é difícil se acostumar com as outras marcas. Lucia Pires

É bem difícil encontrar uma escova macia como essa, me surpreendeu. Tem muitas que dizem na embalagem que são macias mas quando se vai usar não é nada como tava descrito. Mas essa é realmente muito boa. Lara

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores ficaram insatisfeitos pelo excesso de maciez e pela espessura fina das cerdas, o que poderia desgastar a escova mais rápido.

Acho que desgasta rápido demais! Rodrigo

As cerdas são tão macias que não retiram as sujeiras do dente. Marina de Melo Escorel

Cerdas muito finas. Carlos Alberto da Silva

Como amenizar a dor?

A sensibilidade nos dentes e na gengivas pode ter diversas causas e, por isso, deve ser avaliada por um dentista. De forma geral, no entanto, algumas medidas podem ajudar a reduzir o incômodo:

Escolha uma escova dental com cerdas macias, pasta para dentes sensíveis --que alivia a dor, mas não trata o problema -- e use fio dental todos os dias, a fim de prevenir doença gengival;

Não coloque força durante a escovação;

Evite alimentos e bebidas ácidas em excesso;

Procure maneiras de aliviar o estresse e converse com seu dentista sobre a necessidade de usar placa de bruxismo.

