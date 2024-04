Seleção feminina da Itália perde nas eliminatórias para Eurocopa

SÃO PAULO, 9 ABR (ANSA) - Após derrotar a Holanda na estreia das eliminatórias para a Eurocopa feminina de 2025, a Itália foi surpreendida nesta terça-feira (9) pela Finlândia, em Helsinque.

Longe do brilhantismo mostrado em Cosenza diante das holandesas, as comandadas de Andrea Soncin até abriram o placar, com Lucia Di Guglielmo, mas levaram a virada das finlandesas no segundo tempo.

A seleção italiana está no grupo 1 da Liga A junto com Noruega, Holanda e Finlândia. As escandinavas, por sua vez, são consideradas a quarta força da chave, mas mostrou muita consistência ao virar sobre a Azzurre.

A Itália ocupa a terceira colocação do grupo, três pontos, e voltará aos gramados no dia 31 de maio para encarar a Noruega, em Oslo. (ANSA).

