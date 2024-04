Sakamoto: Ataque a Moraes justifica plano de Musk de tirar X do Brasil

O plano de retirar a parte operacional do X (antigo Twitter) do Brasil está por trás dos ataques feitos por Elon Musk a Alexandre de Moraes e ao STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (9).

É claro que o X tem uma operação lucrativa aqui, mas não é nem próxima da Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, ou mesmo do Google. Internamente, há uma percepção no próprio X e no grupo de empresas da área de que ele pode estar usando todos esses ataques para justificar uma saída do Brasil.

Há algum tempo, o X discute internamente mover as operações da América Latina para o México para poupar e economizar. É muito difícil o X ser bloqueado por longo prazo como plataforma no Brasil. Isso pode acontecer, mas ele está avaliando a saída do Brasil. De certa forma, isso lhe dá uma grande justificativa, pois Musk sairia como um paladino da justiça e da liberdade, o que ele não é. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, Musk sobe um degrau ao acusar Moares de "colocar o dedo na balança" e favorecer a eleição de Lula. O colunista ressaltou que o empresário está de olho em seus interesses econômicos e faz da polêmica no Brasil uma espécie de laboratório para as eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Musk comete um crime bem claro ao dizer que as eleições presidenciais no Brasil em 2022 foram manipuladas pelo TSE em benefício de Lula. Até então, ele estava na parte dos ataques diretos ao Judiciário, uma vez que não tinha desrespeitado nenhuma decisão judicial. Musk acaba escalando ao cometer um crime ao acusar as eleições de manipulação.

Não estamos falando de liberdade de expressão, mas de libertinagem em torno do ódio. Não temos um bilionário paladino da justiça, mas uma pessoa com interesses econômicos, que são os mais variados. Em diversos lugares pelo mundo ele enfia a liberdade de expressão no bolso enquanto negocia economicamente.

A Justiça e o Ministério Público podem pedir para a polícia investigá-lo por conta dessa última declaração. Vamos esperar para ver se ele vai cumprir a pior promessa de todas, que é descumprir decisão judicial. Se isso acontecer, fica difícil para a Justiça não tomar uma atitude, que deve começar por multas e não pela suspensão do próprio X. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Na prática, Elon Musk insinua que Moraes é quem manda no Brasil

Josias de Souza avaliou que os ataques de Musk servem para o STF qualificar suas ações, deixando de fornecer munição às teses defendidas pela extrema-direita no país.

Na prática, Musk insinuou que Moraes é quem manda no Brasil ao dizer que o ministro 'tem o Lula na coleira'. Se essa desqualificação do Musk serve para alguma coisa, é para inspirar uma reflexão na Suprema Corte de se qualificar. Está passando da hora de o STF abrir o baú dos inquéritos sigilosos de Moraes. A esta altura, Musk estaria pregando em um Saara virtual. Se Moraes já tivesse abdicado de parte de sua proeminência, não haveria um Xandão para Musk chutar nas redes sociais. Josias de Souza, colunista do UOL

