Rússia condena apoiadora de Navalny a mais de 9 anos de prisão

MOSCOU, 9 ABR (ANSA) - A Suprema Corte do Bascortostão, divisão federal da Rússia, condenou a opositora Liliya Chanisheva a nove anos e meio de prisão nesta terça-feira (9).

Chanisheva era chefe de equipe do dissidente Alexei Navalny na região russa. A informação foi divulgada pelo jornal crítico Novaya Gazeta.

A decisão reviu uma sentença anterior, de sete anos e meio, em um tribunal de primeiro grau, enquanto o Ministério Público pedia 10 anos. A oposição ao governo de Vladimir Putin aponta viés político.

Navalny era considerado o principal opositor de Putin. O advogado de 47 anos morreu em fevereiro deste ano em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico. As autoridades do país afirmam que Navalny passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido.

(ANSA).

