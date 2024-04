Real Madrid empata em casa com City (3-3) na ida das quartas da Champions

O Real Madrid empatou nesta terça-feira (9) em 3 a 3 com o Manchester City no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões no estádio Santiago Bernabéu, que teve sua segurança reforçada.

O português Bernardo Silva colocou a equipe inglesa em vantagem logo aos 2 minutos, mas o time espanhol virou com um gol contra de Rubén Dias (12') e um gol de Rodrygo (14').

No segundo tempo foi a vez do City virar através de Phil Foden (66') e Gvardiol (71'), mas Fede Valverde (79') fechou o placar em 3 a 3, o que deixa tudo em aberto para a partida de volta em Manchester.

"Temos uma pequena desvantagem porque jogamos longe do nosso estádio, mas com confiança de que podemos repetir este jogo", disse o técnico do time merengue, Carlo Ancelotti, após a partida.

A partida contou com a presença de pouco mais de 2 mil seguranças, número ligeiramente acima do habitual em grandes jogos, depois das ameaças jihadistas às quartas de final da Liga dos Campeões.

Mas, o aumento do dispositivo foi quase imperceptível e os espectadores entraram no estádio com fluidez.

A bola mal havia começado a rolar quando o City abriu o placar. Aos 2 minutos, Aurélien Tchouaméni cometeu falta em Jack Grealish perto da área e Bernardo Silva cobrou direto, quando parecia que ia cruzar na área. A bola entrou no canto direito do goleiro Andriy Lunin, que não conseguiu chegar a tempo (2').

O jogo começou da pior forma para o Real Madrid, que além de sofrer o gol perdeu Tchouaméni para a partida de ida, depois de receber o cartão amarelo.

- Virada em dois minutos -

O City entrou melhor na partida, apesar de ter sofrido com o importante desfalque do belga Kevin de Bruyne no último minuto devido a uma indisposição.

Os jogadores comandados pelo técnico Pep Guardiola tiveram a posse de bola e por pouco não aumentaram a vantagem quando Erling Haaland chutou quase sem ângulo e acertou o braço de Lunin (7').

O norueguês voltou a ter uma noite sem brilho no Bernabéu, bem controlado pelos zagueiros 'merengues', especialmente Antonio Rüdiger, e continua o seu jejum especial de gols diante do Real Madrid, contra o qual não conseguiu marcar em três jogos.

Em meio ao controle dos visitantes, o time da capital espanhola procurou surpreender com velocidade, e empatou a partida quando Camavinga chutou da entrada da área e a bola entrou após desviar em Ruben Dias, deslocando o goleiro Stefan Ortega (12').

Apenas dois minutos depois, Rodrygo avançou pela ponta, entrou na área e superou o goleiro adversário no mano a mano, fazendo 2 a 1 (14').

O jovem atacante brasileiro era um dos que mais desequilibravam, se movimentando por toda a frente de ataque, tabelando com Vinicius Junior.

- City acelera -

Diante da verticalidade do time da casa, o City se perdia em posses intermináveis, mas sem finalizar nos metros finais, antes de avança após o intervalo e incendiar uma partida que cresceu em intensidade.

"Gostei da forma como jogamos o segundo tempo", disse o treinador do City, Pep Guardiola, garantindo que "jogamos com muita personalidade. Marcar três gols no Bernabéu é muito bom".

O City pressionou tentando dificultar a saída de bola e a recuperação do Real Madrid no campo merengue, até conseguir empatar a partida com um chute da entrada da área de Phil Foden que mandou a bola no canto de Lunin (66'). O goleiro merengue já havia defendido um disparo de Bernardo Silva (60'), mas voltou a ser surpreendido por outro chute de longa distância.

Cinco minutos depois foi a vez de Gvardiol disparar da entrada da área e mandar para o fundo da rede, fazendo 3 a 2 para o time inglês.

O Real Madrid voltou a ficar em desvantagem após alguns minutos em que se viu empurrado para trás pelo time adversário, mas sem desistir de tentar surpreender no contra-ataque.

Os gols caíram como um balde de água fria no Bernabéu, mas os 'merengues' conseguiram se recompor para continuar tentando surpreender na velocidade até chegarem ao empate.

Fede Valverde, que já havia quase marcado em uma tentativa de longa distância (70'), acertou um chute de primeira após um passe de Vini Jr. para fazer 3 a 3.

